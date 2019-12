iPad Mini ed iPad Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon

Continuano le offerte su Amazon. Quest'oggi la società di Jeff Bezos, a fianco delle altre promozioni di cui abbiamo avuto di parlare nelle ore passate, propone degli sconti molto interessanti anche sui tablet della società di Cupertino, tra cui iPad Mini ed iPad Pro.

iPad Pro ed iPad Mini in offerta su Amazon

Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - Grigio siderale: 549 Euro (619 Euro);

Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - Oro: 549 Euro (619 Euro);

Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - Argento: 549 Euro (619 Euro);

iPad Pro 11" (Wi-Fi + Cellular, 512GB) - Grigio siderale (Ultimo Modello): 1.299 Euro (1.459 Euro).

Per tutti i prodotti la spedizione e consegna è garantita direttamente da Amazon. Nel momento in cui stiamo scrivendo per l'iPad Pro da 11 pollici viene indicata la disponibilità solo per sette unità, ma Amazon sottolinea comunque che sono in arrivo ulteriori scorte.

I prezzi, dati alla mano, sono i più bassi mai registrati su Amazon dai tablet Apple, e non sappiamo se rientrino nelle Offerte di Natale o meno. Per questo motivo, non è stata indicata alcuna data di scadenza delle promozioni e consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile per non farvi sfuggire le offerte.

Ricordiamo che su Amazon è partita oggi anche la Huawei Week, sei giorni di offerte su smartphone, tablet, router e dispositivi indossabili di Huawei,