iPad Mini e mirrorless Sony in offerta su Amazon per San Valentino

Anche nella giornata di oggi, continuano le offerte d'elettronica ed informatica su Amazon. Il colosso di Seattle quest'oggi propone degli interessanti prezzi su una mirrorless Sony ed un iPad Mini di Apple, con consegna garantita entro San Valentino.

Partendo proprio dall'iPad Mini, si tratta del modello WiFi Only con 64 gigabyte di memoria, che può essere acquistato al prezzo di 399 Euro, 50 Euro in meno dai 449 Euro proposti da Apple per lo stesso modello. Il tablet include un display Retina da 7,9 pollici con tecnologia TrueTone, chip A12 Bionic, sensore per le impronte digitali Touch ID, fotocamera posteriore da 8 megapixel ed anteriore da 7 megapixel, e garantisce fino a 10 ore di autonomia.

La mirrorless Sony è l'Alpha 6300, una fotocamera compatta con obiettivo intercambiabile, sensore APS-C CMOS da 24,2 megapixel ed obiettivo 16-50mm. Il prezzo proposto da Amazon è di 684,44 euro al posto di 1499 Euro.

Entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon, che però non ha diffuso alcuna indicazione in merito alla scadenza delle offerte. Per questo motivo raccomandiamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, per evitare spiacevoli sorprese.

