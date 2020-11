iPad Mini pronto ai saluti: sarà sostituito dall'iPhone pieghevole?

Le indiscrezioni sul possibile iPhone pieghevolesono presenti sul web da tempo e nella giornata di ieri se ne sono emerse altre che vogliono il colosso di Cupertino pronto a lanciarlo già nel 2022. Quest'oggi emerge un'altra indiscrezione: il dispositivo potrebbe prendere il posto dell'iPad Mini.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, con il lancio dello smartphone con schermo pieghevole Apple potrebbe decidere di abbandonare il suo tablet più piccolo. Le ragioni sono da ricercare nel fatto che l’iPhone in questione sarà proposto come un incrocio tra iPhone ed iPad Mini, con iPadOS al suo interno. Quando chiuso, avrà le sembianze e funzionerà come uno smartphone tradizionale, mentre nel momento in cui gli utenti lo apriranno le dimensioni raggiungeranno quelle dell’iPad Mini, di fatto rendendo inutile quest’ultimo.

I rapporti emersi nelle ultime settimane riferiscono che l’iPhone pieghevole sarebbe progettato in modo tale che una volta aperto abbia un display unico, senza cerniere e cornici al centro.

Si parla di 8 gigabyte di RAM ed almeno 256 gigabyte, ma i prezzi chiaramente saranno elevati: l’iPhone pieghevole dovrebbe partire da 1.499 Euro.

Apple ha aggiornato l’iPad Mini nel 2019, con un modello di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Sareste interessati ad un iPhone pieghevole? Fatecelo sapere nei commenti.