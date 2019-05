iPad Mini WiFi + Cellular ed iPhone Xr in forte sconto su Amazon

Anche nella giornata di oggi, vi teniamo compagnia con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon ai propri utenti. In questo sabato primaverile, il colosso di Jeff Bezos ci propone degli sconti molto interessanti su due prodotti Apple.

Il primo è iPad Mini di nuova generazione, che nella variante da 64 gigabyte, con modulo WiFi + Cellular e colorazione oro può essere portato a casa a 569 Euro, il 3% in meno rispetto ai 589 Euro di listino, per un risparmio netto di 20 Euro.

Il tablet include uno schermo Retina da 7,9 pollici con tecnologia True Tone, Chip A12 Bionic, sensore per le impronte digitali Touch ID, fotocamera posteriore da 8 megapixel ed anteriore FaceTime HD da 7 megapixel, altoparlanti stereo e garantisce fino a 10 ore di autonomia.

In forte sconto troviamo anche iPhone Xr da 64 gigabyte, che sulla piattaforma di vendita online raggiunge il prezzo più basso. Il dispositivo, nella colorazione nera, è disponibile a 759 Euro, il 15% in meno rispetto al prezzo imposto dal produttore di Cupertino di 889 Euro, per un risparmio di 130 Euro.

Si tratta dell'ultimo modello di iPhone di fascia media presentato da Apple, con display Liquid Retina da 6,1 pollici, fotocamera da 12 megapixel con stabilizzazione ottica e sistema FaceID per il riconoscimento del viso.