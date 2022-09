iPad OLED in arrivo nel 2024: Apple sta testando gli schermi 'ibridi'

La nuova generazione di iPad OLED dovrebbe arrivare nel 2024, ma pare che Apple stia già lavorando intensamente alle tecnologie dietro ai display dei suoi futuri tablet. In particolare, un report spiega che Apple userà degli OLED "ibridi" per i device in uscita dal 2024 in poi.

La fonte della notizia è il portale coreano The Elec, secondo cui Apple rimpiazzerà le tecnologie "Liquid Retina" di attuale generazione basate su uno schermo LCD retroilluminato con una tecnologia OLED ibrida a partire dal 2024. Al contempo, anche lo schermo "Liquid Retina XDR" degli iPad Pro da 12,9" verrà convertito in un display OLED.

A questo punto, però, resta da capire cosa sia uno schermo OLED ibrido: con OLED "ibrido" si intende uno schermo si intende un display che adotta una combinazione di tecnologie flessibili e rigide. Per esempio, un OLED ibrido può usare una base rigida in vetro e un film superiore flessibile: Apple in effetti, vorrebbe evitare l'uso dei soli OLED flessibili perché essi tenderebbero ad "accartocciarsi", riducendo la durata e la qualità costruttiva degli iPad.

Al contempo, l'OLED ibrido è anche più sottile di quello rigido e meno caro di quello flessibile. Al momento, la casa di Cupertino utilizza già tecnologie di questo tipo per i suoi iPhone. The Elec, però, riporta anche che, se i problemi dell'OLED flessibile dovessero risolversi nel giro del prossimo anno, Apple potrebbe decidere di tralasciare le tecnologie ibride in favore di quelle completamente flessibili.

Non è chiaro a quale produttore possa affidarsi la Mela Morsicata per i suoi display di nuova generazione: al momento, infatti, sia LG che Samsung sono al lavoro sugli OLED ibridi ultra-sottili, che dovrebbero ridurre lo spessore degli schermi da 5 mm a 2 mm.