iPad OLED: qualità delle immagini 'senza rivali' per un leak, ma ci sarà da attendere

Le ultime indiscrezioni sugli iPad Pro OLED non lasciavano ben sperare per la nuova generazione di tablet, la cui uscita potrebbe essere stata posticipata di almeno due o tre anni a causa degli elevati costi della tecnologia produttiva dietro agli schermi OLED per tablet.

Fortunatamente, un leak del portale ET News sembra dare nuove speranze ai fan, poiché pare che Apple abbia già scelto su quali caratteristiche puntare per la campagna marketing dei device, che saranno anzitutto degli iPad Pro, e solo in un secondo momento anche degli iPad Air e Mini.

Ebbene, la Casa di Cupertino dovrebbe focalizzarsi su due caratteristiche degli iPad con schermi OLED, ossia il peso ridotto e l'elevata qualità dell'immagine garantita proprio dalle nuove tecnologie per il display. A quanto pare, queste due feature saranno al centro sia degli sforzi produttivi di Apple che della campagna marketing e della promozione dei tablet.

Secondo ET News, infatti, Apple dovrebbe rilasciare dei tablet dal peso estremamente ridotto e con una "qualità dell'immagine senza rivali", grazie anche a dei nuovi sistemi produttivi per lo schermo, che dovrebbero renderlo molto meno pesante di quelli di attuale generazione, garantendo al contempo delle immagini più vivide e dei colori più intensi.

Con ogni probabilità, aggiunge però ET News, questi miglioramenti si tradurranno anche in un aumento del costo degli iPad OLED rispetto alle controparti LCD: per questo, è probabile che per qualche tempo le due linee di iPad coesisteranno, con la prima che rappresenterà un segmento high-end dell'offerta di Cupertino lato tablet. Ad ogni modo, i nuovi iPad OLED arriveranno solo nel 2024 sul mercato.