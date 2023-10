L'iPad pieghevole si avvicina: potrebbe essere lanciato già nel 2024

Proprio nella giornata di ieri Apple ha presentato la nuova Apple Pencil entry level, e dei nuovi iPad ancora non vi è traccia. Tuttavia, un nuovo rapporto del DigiTimes riferisce che nel 2024 potrebbe debuttare nei negozi il presunto e tanto atteso iPad pieghevole, che sarebbe in “sviluppo intensivo”.

Nel rapporto disponibile dietro paywall, che cita fonti vicine alla catena di approvvigionamento, si legge che Apple starebbe lavorando con i fornitori allo sviluppo di un iPad pieghevole in vista della produzione su piccola scala prevista per la fine del 2024. Il sito web taiwanese ritiene che questa tabella di marcia indica che Apple potrebbe annunciare il dispositivo tra fine 2024 ed inizio 2025 qualora i progressi dovessero rimanere costanti.

Apple a quanto pare starebbe lavorando sui propri dispositivi pieghevoli già da quattro anni, e nel corso di tale lasso di tempo ha apportato diverse modifiche a livello di design. L’obiettivo comunque è lanciare prima un tablet pieghevole e poi un iPhone di questo tipo, dal momento che il tablet costituisce una percentuale più esigua delle vendite e gli eventuali problemi sarebbero più facili da gestire in quanto con meno impatto.

Il design dell’iPad pieghevole ancora non sarebbe stato finalizzato, e ci starebbe lavorando il dipartimento acquisti. L’obiettivo in questa fase è ottenere un design quanto più conveniente possibile ma la sfida principale è rappresentata dal pannello e le cerniere del dispositivo: Apple sarebbe preoccupata soprattutto per le pieghe del display e starebbe parlando con Samsung ed LG per i display in grado di ridurre l’effetto sgualcitura.