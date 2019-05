iPad Pro da 10,5 pollici al miglior prezzo di sempre su Amazon

Amazon quest'oggi ci stupisce, e lo fa con un prodotto Apple, che raggiunge il prezzo più basso da quando è stato lanciato sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos. Si tratta dell'iPad Pro da 10,5 pollici con processore A10X Fusion.

Il dispositivo, nella colorazione oro rosa, configurazione WiFi Only e 256 gigabyte di memoria, infatti, può essere acquistato al prezzo speciale di 729 euro, circa 137,44 Euro in meno rispetto agli 866,44 Euro precedenti.

Come dicevamo prima, si tratta a tutti gli effetti del miglior prezzo mai offerto sulla prima generazione di iPad Pro, quella precedente ai nuovi modelli con ingresso USB-C che abbiamo avuto modo di vedere di recente e che hanno raggiunto il mercato da qualche mese.

Il dispositivo in questione include il chip A10X Fusion, sensore per le impronte digitali Touch ID, fotocamera posteriore da 12 megapixel e frontale FaceTime HD in grado di scattare foto da 7 megapixel, audio a quattro altoparlanti, supporto al WiFi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE4 e garantisce fino a 10 ore di autonomia.

Amazon, come sempre in questi casi, non fornisce alcun tipo di indicazione sulla durata dell'offerta, e consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse nei confronti del dispositivo.