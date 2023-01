iPad Pro 11' 2022 ed Airpods 3 in offerta su Amazon oggi 27 Gennaio

In aggiunta agli Specials TV di Unieuro, arriva quest'oggi uno sconto molto interessante su due prodotti Apple: iPad Pro da 11 pollici ed AirPods 3, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti con possibilità di scegliere anche il pagamento in cinque rate mensili.

Di seguito i dettagli:

Apple 2022 iPad Pro 11" (Wi-Fi + Cellular, 128GB) - Argento (4ª generazione): 1.029,99 Euro (1.269 Euro)

(Wi-Fi + Cellular, 128GB) - Argento (4ª generazione): 1.029,99 Euro (1.269 Euro) Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​: 169,99 Euro (209 Euro)

Per quanto riguarda le AirPods di terza generazione, la consegna viene garantita per il 30 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ della durata di due anni a 39 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Interessante anche l'offerta sull'iPad Pro 11 del 2022, nella variante WiFi + Cellular con 128 gigabyte di memoria interna. In questo caso è disponibile il pagamento in cinque rate mensili da 206 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per lunedì 30 Gennaio 2023. Anche in questo caso, è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+, della durata di due anni, a 139 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.