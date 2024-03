iPad Pro 11 4a generazione in sconto venduto e spedito da Amazon

Tra le nuove offerte di primavera di Amazon anche iPad Pro 11 pollici (quarta generazione, 2022) di colore grigio siderale scontato di oltre il 10% sul prezzo di listino, una promo interessante se siete alla ricerca di un tablet Apple.

iPad Pro 4a generazione in offerta a 1.688,00€ iPad Pro 11" (Wi-Fi, 2TB) Grigio siderale (4ª generazione) è in sconto del 12% rispetto al prezzo medio più recente di 1.907,81€ a fronte di un prezzo consigliato pari a 2.449,00€.

Un tablet con ampio display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3, Chip M2 con CPU 8-Core e GPU 10-Core, Fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), e scanner LiDAR per la realtà aumentata, Fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica e Wi-Fi classe 6E. Presente anche il connettore USB C compatibile Thunderbolt/USB 4 e supporto Face ID per autenticazione sicura e Apple Pay.

Se state cercando un tablet per lo studio, per il lavoro, per il gaming e l'intrattenimento domestico, la soluzione proposta da Apple è sicuramente di buon livello, iPad Pro 4a Generazione è venduto e spedito da Amazon e dunque potete contare su tutte le garanzie del colosso dell'eCommerce riguardo il reso e l'assistenza.