iPad Pro da 11 pollici con 1 terabyte di memoria in offerta da Amazon

Torna in offerta, su Amazon Italia, il nuovo iPad Pro di Apple, nell’ultima variante lanciata sul mercato, con schermo da 11 pollici ed 1 terabyte di memoria. Il colosso degli e-commerce propone uno sconto del 12%.

Il tablet infatti è disponibile a 1.279,04 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1.449 Euro di listino, per un risparmio di 170 Euro circa. Amazon propone ovviamente la consegna gratuita a casa entro venerdì 23 Ottobre per coloro che ordineranno entro le prossime 3 ore.

La variante in questione del dispositivo è WiFi Only, con scocca argento, e si differenzia dalla prima generazione per la presenza del sensore LiDAR e la doppia fotocamera posteriore. Il chip LiDAR di recente ha anche debuttato su iPhone 12 Pro e rappresenta la principale novità del nuovo iPad Pro rispetto alla prima versione di qualche giorno fa. Presente anche il chip A12Z Bionic con Neural Engine ed il display Liquid Retina Edge-to-Edge da 11 pollici con ProMotion, TrueTone ed ampia gamma cromatica P3.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate attraverso la CreditLine di Cofidis che propone condizioni vantaggiose. Nella scheda viene anche data la possibilità di aggiungere AppleCare+ a 139 Euro, oltre che altri accessori targati Apple.