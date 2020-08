iPad Pro da 11 pollici ed 1 terabyte in offerta al minimo storico su Amazon

Torna in offerta su Amazon l'iPad Pro da 11 pollici, che nella variante WiFi + Cellular con 1 terabyte di memoria interna può essere portato a casa al prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos. Vediamo insieme i dettagli.

Il tablet di Apple, nello specifico, è disponibile a 1.429,68 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1.619 Euro di listino del produttore, che si traduce in un risparmio di 189,32 Euro. Viene anche garantita la consegna senza costi aggiuntivi, con tutti i vantaggi del Prime, entro giovedì 13 Agosto 2020 se si ordina nella prossima ora. All'acquisto di applicano tutte le condizioni tipiche del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso nei tempi previsti.

Amazon, inoltre, permette anche di acquistare subito l'iPad Pro per effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, il tutto beneficiando delle condizioni vantaggiose previste dalla finanziaria.

Come segnalato anche in precedenza, viene anche data la possibilità di acquistare la garanzia aggiuntiva AppleCare+ per iPad Pro della durata di due anni al prezzo di 139 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata a destra. Sempre attraverso questo sistema, si può aggiungere la Smart Keyboard, la Apple Pencil ed il cavo Lightning to USB-C di due metri.