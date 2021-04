iPad Pro da 11 pollici e 128GB di memoria in sconto su Amazon per il weekend

Dopo aver riportato lo sconto sul MacBook Air con M1, torniamo nuovamente su Amazon che in giornata odierna consente di portare a casa a prezzo ridotto anche un iPad Pro con schermo da 11 pollici e 128 gigabyte di memoria.

Il tablet del colosso di Cupertino, infatti, apre questo weekend di Aprile con una promozione molto interessante che permette di portarlo a casa a meno di 800 Euro, con un risparmio di 110 Euro rispetto al prezzo di listino.

L’iPad in questione infatti è disponibile a 789 Euro, con consegna garantita entro mercoledì 28 Aprile 2021 per coloro che effettueranno l’ordine nelle prossime ore.

Precisiamo che la variante in questione del tablet non è dotata dal processore M1, in quanto diversa da quella che abbiamo avuto modo di vedere nel corso del keynote Apple di martedì scorso. Il modello, inoltre, è WiFi Only e privo di modulo Cellular.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon e beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per iPad Pro della durata di due anni, pagando un sovrapprezzo di 139 Euro. Nessuna informazione sulla data di scadenza.