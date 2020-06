iPad Pro da 11 pollici e 128GB di memoria torna in sconto su Amazon

Dopo l'offerta di qualche giorno fa, torna nuovamente in sconto su Amazon il nuovo iPad Pro da 11 pollici. Il tablet della società di Cupertino infatti può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente rispetto a quello di listino.

Il modello WiFi Only, con schermo da 11 pollici e 128 gigabyte di memoria interna viene infatti proposto dalla società americana a 837,94 Euro, 61,06 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, per un risparmio del 7%.

Si tratta dell'ultima generazione annunciata da Apple in ordine cronologico, ovvero quella caratterizzata dal nuovo processore A12Z Bionic con Neural Engine e doppia fotocamera posteriore con lente grandangolare da 12 megapixel ed ultra grandangolare da 10 megapixel, accompagnata dallo scanner LiDAR. Presente ovviamente anche il sistema di riconoscimento facciale Face ID, che consente di concludere in totale sicurezza i propri acquisti in rete anche utilizzando il sistema Apple Pay. Lo schermo include la tecnologia ProMotion, True Tone ed un'ampia gamma cromatica P3.

La vendita è effettuata direttamente da Amazon, che permette anche di aggiungere a 139 Euro l'assistenza aggiuntiva AppleCare+ per due anni. Sempre nella scheda tecnica è anche possibile inserire nel pacco articoli aggiuntivi come la Smart Keyboard, la Apple Pencil ed il cavo da Lightning ad USB da 2 metri.