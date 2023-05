iPad Pro da 11 pollici e 128GB in sconto su Amazon: risparmio del 16%

Nello stesso giorno in cui Euronics lancia gli Star Days, Amazon propone uno sconto molto interessante sull'iPad Pro da 11 pollici con 128 gigabyte di memoria interna, su cui si può risparmiare il 16% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

iPad Pro 11" (Wi-Fi, 128GB) - Argento (4ª generazione): 899 Euro (1.069 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 15 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 23 ore e 44 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 179,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che l'assistenza aggiuntiva AppleCare+ da 139 Euro che garantisce riparazioni illimitate per danni accidentali ed accesso prioritario 24/7 agli esperti Apple.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare, dal momento che Amazon non ha specificato la data di scadenza della promozione.