iPad Pro da 11 pollici da 1TB in super sconto su Amazon: quasi 300 Euro in meno!

Non c'è solo Xiaomi Mi Band 4 in offerta su Amazon oggi, giovedì 9 luglio 2020. Il colosso di Jeff Bezos consente di portare a casa a prezzo ridotto l'iPad Pro da 11 pollici ed 1 terabyte di memoria.

Il tablet, nella configurazione WiFi + Cellular e colorazione argento è infatti disponibile a 1.334,32 Euro, quasi 300 Euro in meno rispetto ai 1.619 Euro di listino Apple. Amazon gestisce sia la consegna che la spedizione, che ovviamente beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, incluso l'arrivo a casa entro lunedì 13 Luglio se si ordina nelle prossime 5 ore.

L'iPad Pro in questione include un display Liquid Retina da 11 pollici ProMotion, con True Tone ed un'ampia gamma cromatica P3. E' basato sul processore A12Z Bionic con il Neural Engine, mentre a livello fotografico sulla scocca posteriore troviamo una doppia lente da 12 megapixel e 10 megapixel a cui si aggiunge anche lo scanner LiDAR. Sullo schermo è ovviamente presente anche il FaceID, per l'autenticazione sicura ed Apple Pay, mentre la fotocamera TrueDepth è da 7 megapixel e può essere utilizzata anche per le chiamate con il FaceTime. Come ampiamente noto, Apple ha anche lavorato sul comparto audio composto da quattro altoparlanti e cinque microfoni.