iPad Pro da 11 pollici da 1TB, WiFi + Cellular, in offerta al minimo storico su Amazon

Si preannuncia un martedì ricco di offerte. Dopo il lancio degli X-Days di Mediaworld, quest'oggi Amazon propone un super sconto su un iPad Pro da 11 pollici, che può essere portato a casa al minimo storico.

Il tablet della società di Cupertino, nella variante WiFi + Cellular con 1 terabyte di memoria, è disponibile a 1.434,13 Euro, l'11% in meno rispetto ai 1.619 Euro di listino, per un risparmio netto di 184,87 Euro. Amazon garantisce anche la consegna senza costi aggiuntivi per giovedì 6 Agosto 2020 se si ordina nelle prossime 5 ore, e gestisce sia la vendita che la spedizione. E' anche possibile aggiungere la protezione extra spuntando la casella AppleCare+ per iPad Pro: è richiesto il pagamento di un sovrapprezzo di 139 Euro, per ottenere la garanzia aggiuntiva di due anni. Sono disponibili anche vari accessori, tra cui la Smart Keyboard a 196,89 Euro, la Apple Pencil di seconda generazione a 135 Euro ed il cavo da Lightning ad USB-C a 33,99 Euro.

L'iPad Pro in questione è il modello lanciato sul mercato nel 2020, caratterizzato dal nuovo processore A12Z Bionic con Neural Engine e la tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel con scanner LiDAR che a quanto pare dovrebbe debuttare quest'anno anche su iPhone 12.