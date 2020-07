iPad Pro da 11 pollici e 256GB di memoria ed iPhone 11 Pro in super offerta su Amazon

Dopo aver riportato l'offerta di Mediaworld sul TV Sony OLED, ci spostiamo nuovamente su Amazon, perchè sono disponibili a prezzo ridotto due dispositivi Apple: un iPad Pro ed un iPhone 11 Pro.

Sconti Amazon iPad Pro ed iPhone 11 Pro

Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 256GB) - Argento: 950,46 Euro (1.009 Euro);

Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Oro: 969 Euro (1.189 Euro).

Partendo dal tablet, siamo ovviamente di fronte alla variante del 2020 di iPad Pro, ovvero quella con doppia fotocamera posteriore accompagnata dallo scanner LiDAR ed il flash per le fotografie. Il tablet è dotato di uno schermo Liquid Retina edge-to-edge da 11 pollici con ProMotion, TrueTone ed un'ampia gamma cromatica p3, mentre il processore è il chip A12Z Bionic con Neural Engine.

Lo smartphone invece rappresenta il modello di mezzo della lineup di iPhone 11 dello scorso anno, in quanto è la variante intermedia tra iPhone 11 ed iPhone 11 Pro Max. In questo caso troviamo uno schermo Super Retina XDR da 5,8 pollici OLED, una tripla fotocamera da 12 megapixel (ultra grandangolare, grandangolare e teleobiettivo) con supporto alla modalità notte, modalità ritratto e la registrazione video in 4K fino a 60fps.

Su entrambi i dispositivi viene garantita la consegna veloce entro 24 ore e la possibilità di effettuare il reso.