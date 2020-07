iPad Pro da 11 pollici e 256GB di memoria in offerta su Amazon al minimo storico

Torna in offerta su Amazon Italia l'iPad Pro di Apple, che nella variante con schermo da 11 pollici e 256GB di storage può essere portato a casa al prezzo più basso del web, oltre che del sito di Jeff Bezos.

Il tablet infatti passa al prezzo di 961 Euro, 48 Euro in meno rispetto ai 1009 Euro di listino. Come dicevamo poco sopra, dati alla mano si tratta del prezzo più basso del web, nonchè del minimo storico su Amazon.

L'iPad Pro in questione è il modello del 2020, WiFi Only, dotato di doppia fotocamera posteriore a cui si aggiunge lo scanner LiDAR per la realtà aumentata e per la misurazione della profondità. Lo storage interno è da 256GB, mentre la scheda tecnica è composta da un display Liquid Retina edge-to-edge da 11 pollici con ProMotion, True Tone ed un'ampia gamma cromatica P3. Presente anche il chip A12Z Bionic con il Neural Engine, oltre che il FaceID per l'autenticazione sicura ed i pagamenti con Apple Pay. Apple, come abbiamo avuto modo di raccontare, ha anche lavorato sul comparto audio, caratterizzato da quattro altoparlanti e cinque microfoni.

Amazon garantisce la consegna entro pochi giorni ai clienti Prime, e consente anche di aggiungere la protezione AppleCare+ per iPad Pro per 2 anni.