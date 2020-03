iPad Pro da 11 pollici ed iPhone 11 da 128GB in offerta su Amazon

Anche quest'oggi Amazon propone un'ampia gamma di offerte e promozioni su tantissimi prodotti Apple. Tra tutti, spiccano gli sconti su iPad Pro e sull'iPhone 11, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti rispetto a quelli di listino.

L'iPad Pro, nella versione con schermo da 11 pollici, WiFi Only e 64 gigabyte di storage, viene proposto da Amazon a 799 Euro, 100 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino. Si tratta ovviamente dell'ultimo modello, con Display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone, chip A12X Bionic con Neural Engine, sistema di riconoscimento facciale Face ID per l'autenticazione sicura con Apple Pay, fotocamera posteriore da 12 megapixel e frontale da 7 megapixel, e porta USB-C che oltre per ricaricarlo può anche essere utilizzata per il trasferimento di dati o per visualizzare contenuti da hard disk e pen drive esterne.

iPhone 11, invece, nella colorazione nera con 128GB di memoria, viene proposto dal colosso degli e-commerce a 799 Euro. In questo caso la riduzione del prezzo è di 90 Euro, rispetto agli 889 Euro del listino Apple. Lo smartphone rappresenta il modello base della lineup 2019, con doppia fotocamera posteriore, chip A13 Bionic, fotocamera TrueDepth da 12 megapixel e resistenza alla polvere ed acqua.