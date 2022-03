Niente iPad Pro da 11 pollici con schermo mini-LED nel 2022: Apple cambia i piani

A poche ore dal keynote Apple dell’8 Marzo 2022, continuano ad affluire notizie ed indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le prossime mosse del colosso di Cupertino per l’anno appena iniziato. Quest’oggi l’analista Ross Young riferisce che sarebbero cambiati i piani per il lancio di un iPad Pro da 11 pollici con schermo mini-LED.

A quanto pare, infatti, il tablet in arrivo nel 2022 non sarà dotato del pannello in questione, come il suo fratello maggiore da 12,9 pollici.

L’indiscrezione va in controtendenza rispetto a quanto affermato negli scorsi mesi, quando sempre più leaker si dicevano certi del fatto che nel 2022 sarebbe arrivato un iPad Pro da 11 pollici mini-LED, ma evidentemente non sarà così ed i piani sono stati modificati in quanto la controparte da 12,9 pollici starebbe registrando un ottimo riscontro sul mercato, al punto che avrebbe reso inutile - almeno momentaneamente - estendere il MiniLED al fratello più piccolo.

Apple infatti non vorrebbe diminuire l’attrattiva nei confronti di quello che attualmente è il modello più potente della linea.

L’iPad Pro in arrivo nel 2022 dovrebbe introdurre finalmente la ricarica wireless inversa per dispositivi come iPhone, Apple Watch ed AirPods, ma alcune voci riferiscono che Apple starebbe riscontrando qualche problema con lo sviluppo.

Nel frattempo, qualche giorno fa è arrivata la prima estensione della linea di tablet con il nuovo iPad Air 5.