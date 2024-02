iPad Pro da 11 pollici in super sconto su Amazon: risparmio del 16%!

Poco dopo aver riportato lo sconto di Mediaworld sul laptop MSI da gaming con scheda grafica RTX 4060, ci spostiamo da Amazon che in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su un modello di iPad Pro da 11 pollici nella variante WiFi Only con 128 gigabyte di memoria interna.

Di seguito la configurazione in offerta:

Apple 2022 iPad Pro 11" (Wi-Fi, 128GB) - Grigio siderale (4ª generazione): 899 Euro (1069 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 15 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon permette anche di godere del pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero da 179,80 Euro, ma tramite la scheda prodotto è possibile anche scegliere il pagamento rateale con Cofidis.

L'iPad Pro in questione è dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone ed ampia gamma cromatica p3, ed è basato sul processore M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, mentre le fotocamere posteriori sono da 12 megapixel (grandangolare) e 10 megapixel (ultra grandangolare) con scanner LiDAR per la realtà aumentata. La fotocamera frontale invece è da 12 megapixel con ultra grandangolo ed inquadratura automatica.