iPad Pro da 12,9' ed iPhone 11 da 256GB in offerta su Amazon oggi 4 Giugno

Anche quest'oggi si rinnovano le promozioni di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. L'ecommerce di Jeff Bezos propone delle offerte molto interessanti su alcuni dispositivi Apple, tra cui un iPad Pro ed un iPhone 11.

Partendo dal tablet, il nuovo iPad Pro di quarta generazione, con schermo da 12,9 pollici, 256GB di memoria e con il supporto alla rete cellular può essere portato a casa a 1.304,76 Euro, rispetto ai 1.399 Euro di listino, per un risparmio di 94,24 Euro. Il tablet in questione è venduto direttamente da Amazon, con consegna garantita entro lunedì e possibilità di aggiungere la AppleCare+ per due anni al prezzo di 139 Euro spuntando l'apposita casella nella scheda tecnica.

Interessante anche l'offerta sull'iPhone 11. Sempre il modello da 256GB, nella colorazione gialla, può essere acquistato ad 825,02 Euro, in calo rispetto ai precedenti 971 Euro richiesti dal negozio. Anche in questo caso, si tratta di un dispositivo venduto direttamente da Amazon, con consegna garantita entro mercoledì se si ordina nelle prossime 23 ore. La disponibilità è ampia, ma come sempre non sono state diffuse informazioni in merito alla scadenza delle promozioni.

Non è la prima volta che i due dispositivi Apple finiscono in sconto sui vari negozi. Cosa ne pensate?