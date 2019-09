iPad Pro da 12,9 pollici e microSD SanDisk Ultra da 400GB in offerta su Amazon

Continuano anche quest'oggi su Amazon le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. La società di Seattle propone a prezzi molto convenienti un iPad Pro da 12,9 pollici di Apple ed una memory card microSD targata SanDisk Ultra, vediamo quali sono le offerte.

Il tablet, come dicevamo poco sopra, è l'iPad Pro da 12,9 pollici, WiFi Only con 256GB di memoria interna, che nella colorazione grigio siderale è disponibile al prezzo di 1.196,90 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1.289 Euro di listino. Il prodotto Apple è dotato anche dell'ingresso USB-C, un unicum per l'intera linea di dispositivi portatili della società di Cupertino, che consente di agganciare facilmente devices esterni come le macchine fotografie e reflex per il trasferimento delle immagini. E' inoltre compatibile anche con Apple Pencil, che però deve essere acquistata a parte.

In offerta troviamo anche la memoria microSDXC da 400 gigabyte SanDisk Ultra. La scheda, utile per smartphone ed altri dispositivi, è dotata anche dell'adattatore ed ha ottenuto la certificazione A1 App Performance. Nella scheda tecnica leggiamo che garantisce velocità di trasferimento fino a 100 Mb/secondo, che consente di spostare fino a 1200 foto in un minuto. Il prezzo proposto da Amazon è di 64,99 Euro, rispetto ai 267,99 Euro di listino.