iPad Pro da 12,9 pollici presto in arrivo? Potrebbe avere un display Mini-LED

In seguito ai primi rumor di qualche settimana fa, torniamo a trattare su queste pagine la questione del possibile arrivo di un iPad Pro da 12,9 pollici con schermo Mini-LED. Infatti, nelle ultime ore sono emerse online delle indiscrezioni particolarmente interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Wccftech (la fonte originale è DigiTimes), Apple starebbe cercando dei componenti cruciali per quel che concerne i pannelli touch dei suoi prossimi dispositivi e si sarebbe dunque rivolta a GIS, oltre che a BOE. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, gli accordi presi tra le aziende indicherebbero una finestra di lancio precisa per l'iPad Pro da 12,9 pollici: il Q1 2021.

Difficile dire attualmente se l'azienda di Tim Cook ha realmente intenzione di rispettare queste tempistiche, ma quel che emerge da rumor e leak è che presto dovrebbe arrivare un nuovo iPad Pro. Vi ricordiamo che la caratteristica peculiare del prodotto dovrebbe consistere nella presenza di un pannello Mini-LED, in grado di portare con sé parecchi miglioramenti (ad esempio, neri più profondi e colori più ricchi) rispetto agli attuali schermi degli iPad.

Insomma, sembra proprio che Apple si stia preparando per lanciare un nuovo prodotto nei primi mesi del prossimo anno. Nel frattempo, vi ricordiamo che in questo dicembre 2020 la società di Cupertino ha svelato le cuffie AirPods Max.