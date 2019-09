iPad Pro 2018 ricondizionati disponibili in Italia sul sito ufficiale Apple

Dopo aver portato in Italia a febbraio 2019 gli iPhone ricondizionati, Apple porta avanti la sua iniziativa, che questa volta propone gli iPad Pro 2018 a un prezzo interessante. Ricordiamo che si tratta di prodotti certificati, visto che vengono venduti direttamente dalla società di Cupertino.

Infatti, i prodotti ricondizionati possono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale di Apple. Per l'occasione, l'azienda di Cupertino ha anche previsto degli sconti su tutti gli iPad ricondizionati. In particolare, i nuovi prodotti inseriti sono i seguenti:

iPad Pro 11 pollici Wi-Fi 64GB ricondizionato - Argento: 759 euro (al posto di 899 euro);

iPad Pro 11 pollici Wi-Fi 256GB ricondizionato - Grigio siderale: 899 euro (al posto di 1069 euro);

iPad Pro 11 pollici Wi-Fi 64GB ricondizionato - Grigio siderale: 759 euro (al posto di 899 euro).

Insomma, tutti i modelli coinvolti dalla promozione hanno connettività esclusivamente Wi-Fi. In ogni caso, per alcuni utenti potrebbe essere una buona occasione per portarsi a casa un iPad Pro. I dispositivi ricondizionati dispongono di un anno di garanzia e la confezione di vendita contiene tutti i manuali e gli accessori originali. Inoltre, la batteria e il guscio esterno sono nuovi di zecca. Per maggiori dettagli sul prodotto in sé, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di iPad Pro 11.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Apple sta per annunciare i nuovi iPhone 11 e durante l'evento potrebbero esserci sorprese anche per quanto riguarda iPadOS.