iPad Pro 2021 ed Apple Watch Series 7 in sconto su Amazon con vista Natale

Anche nel giorno dell'Immacolata, che segna di fatto l'inizio della stagione natalizia, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti. Quest'oggi, nella fattispecie, il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto due prodotti Apple: si tratta di iPad Pro 2021 ed Apple Watch Series 7.

Di seguito, nel dettaglio, le promozioni:

2021 Apple iPad Pro (12,9", Wi-Fi, 128GB) - Argento (5ª generazione): 1099 Euro (1219 Euro)

(12,9", Wi-Fi, 128GB) - Argento (5ª generazione): 1099 Euro (1219 Euro) Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED - Regular: 409 Euro (439 Euro)

Per entrambi è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero. Nella fattispecie, Apple Watch Series 7 può essere pagato in cinque mensilità da 81,80 Euro al mese, ma la disponibilità è garantita solo su nove unità, sebbene Amazon specifichi comunque che ne sono in arrivo ulteriori. Per quanto riguarda iPad Pro, invece, le rate mensili sono da 219,80 Euro al mese per cinque mesi, ovviamente.

Entrambi beneficiano anche delle nuove condizioni di reso attive durante il periodo di Natale: gli utenti hanno la possibilità di restituirlo fino a fine gennaio 2022, nel caso in cui un regalo non fosse di loro gradimento o in caso di problemi. Nessuna informazione sulla scadenza delle promozioni.