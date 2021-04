iPad Pro 2021 può essere configurato con 16GB di RAM: il tablet sempre più simile ai Mac

Nella slide mostrata al termine della presentazione di iPad Pro 2021, abbiamo subito notato che Apple ha fatto riferimento alla RAM in un riquadro dedicato, in cui era presente l'indicazione "fino a 16 gigabyte". L'aspetto non è stato affrontato dalla Mela nel corso della presentazione, ma fortunatamente sono giunti chiarimenti.

Secondo quanto riportato dai colleghi di CultOfMac, infatti, la quantità di RAM presente in iPad Pro 2021 dipende dallo spazio di archiviazione con cui si configura il tablet. Se si opta per le versioni con 128, 256 e 512 gigabyte di storage, infatti, si otterrà la variante con 8 gigabyte di RAM. Se invece si sceglie per 1 o 2 terabyte, il tablet avrà integrati 16 gigabyte di RAM.

Come notato da molti, con questa scelta di fatto Apple mette alla pari gli iPad Pro con i Mac, almeno a livello di configurazioni per la RAM. I nuovi MacBook Air e MacBook Pro, ma anche gli iMac e Mac Mini possono essere portati a casa con 8 o 16 gigabyte di RAM. Per andare oltre, si deve scegliere il MacBook Pro da 16 pollici. I dispositivi condividono anche il processore M1 che è stato largamente apprezzato da coloro che hanno avuto modo di provarlo.