iPad Pro 2021 includeranno una porta Thunderbolt ed un chipset simile all'M1

Come abbiamo avuto modo di raccontare ieri, il keynote Apple del 23 Marzo non andrà in scena, almeno secondo le informazioni trapelate dall'affidabile analista Jon Prosser. Quest'oggi, un'altra fonte di rilievo, Mark Gurman di Bloomberg, ha pubblicato una serie di informazioni sull'iPad Pro che dovrebbe essere presentato il prossimo Aprile.

Secondo quanto affermato, la lineup di iPad Pro 2021 includerà una versione da 11 pollici ed una da 12,9 pollici. Apple, inoltre, avrebbe intenzione di implementare il supporto Thunderbolt utilizzando un nuovo chipset simile all'M1 che ha debuttato lo scorso autunno sui MacBook Pro ed Air.

Sul modello da 12,9 pollici gli utenti dovrebbero trovare lo schermo mini-LED di cui si è tanto dibattuto negli ultimi tempi e che potrebbe essere alla base di questo rinvio.

Gurman non ha svelato quale standard Thunderbolt sarà supportato dai nuovi iPad, ma si tratta senza dubbio di un'ottima notizia, visto che darà agli utenti maggiore versatilità rispetto alla porta USB-C attualmente presente sugli iPad Pro. Con il Thunderbolt infatti sarà possibile godere di una velocità di trasferimento dati più elevata e, salvo blocchi da parte di Apple, della possibilità di collegare il tablet ad un monitor esterno.

Nessuna informazione specifica sul chipset, che potrebbe chiamarsi A14X Bionic e secondo alcune indiscrezioni trapelate lo scorso anno dovrebbe essere quasi identico all'M1, salvo delle sottili differenze nella scheda tecnica a livello di velocità di clock.