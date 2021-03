L'iPad Pro del 2021 sarà potente quanto i Mac M1: in arrivo anche i display MiniLed

Il popolare analista di Bloomberg, Mark Gurman, in uno dei suoi ultimi rapporti si sofferma sulle prestazioni che faranno registrare i nuovi iPad Pro 2021 che Apple dovrebbe presentare nel corso dei prossimi mesi. In particolare, Gurman lo mette a paragone con i MacBook con i processori M1 svelati qualche mese fa.

Secondo Gurman, il chip A14X Bionic dell'iPad Pro 2021 non solo porterà sul tablet la compatibilità con la rete 5G, ma anche una capacità di elaborazione elevata. Il processore, infatti, renderà il tablet potente quanto i Mac basati sul chip M1, almeno a detta del giornalista.

Sarà questa, a quanto pare, la novità più sostanziosa dell'intera scheda tecnica dal momento che a livello estetico i nuovi tablet dovrebbero essere praticamente identici a quelli attuali, ad eccezione degli schermi che saranno mini-LED e potrebbero rendere la scocca un pò più spessa. Si tratterà di un compromesso che gli utenti dovranno accettare per ottenere un miglioramento della luminosità ed un rapporto di contrasto migliore rispetto ai display attualmente montati sugli iPad Pro.

Per quanto concerne il 5G, si parla del supporto per le reti Sub-6Ghz ed mmWave. Infine, per l'iPad Pro 2021 nel rapporto si fa anche qualche riferimento ad un miglioramento a livello di fotocamere.