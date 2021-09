iPad Pro 2021, TV LG OLED C1 ed SSD Western Digital in sconto su Amazon oggi

Non ci sono solo le promozioni Mediaworld in giornata odierna. Anche Amazon, infatti, come di consueto propone un'ampia gamma di offerte su prodotti d'elettronica ed informatica.

Sconti Amazon del 7 Settembre 2021

LG OLED77C14LB Smart TV 4K 77" , TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 3199 Euro (4299 Euro)

2021 Apple iPad Pro (12,9", Wi-Fi, 128GB) - Argento (5ª generazione): 1149 Euro (1219 Euro)

Western Digital WDBKVX2560PSL-WESN My Passport Portable SSD 256GB, Argento/Nero: 63,99 Euro (109,99 Euro)

Amazon garantisce la consegna a stretto giro di orologio per gli utenti.

Sull'iPad Pro è anche possibile scegliere il pagamento a rate in cinque rate mensili da 229,80 Euro: l'arrivo a casa è previsto per giovedì 9 Settembre 2021 se effettuate l'ordine entro 6 ore e 27 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, ma tramite la stessa scheda si possono anche aggiungere accessori extra come le AirPods Pro, la Apple Pencil e la Magic Keyboard.

Anche sulla TV LG OLED è disponibile il pagamento rateale, in dodici mensilità da 266,59 Euro l'una. La disponibilità in questo caso è però garantita solo per cinque unità ma ne sono in arrivo ulteriori.