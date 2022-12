iPad Pro 2022 da 11 pollici crolla di prezzo su Amazon: sconto del 22%!

In questo lunedì di Dicembre, Amazon propone uno sconto molto interessante su iPad Pro da 11 pollici, che nella versione 2022 con WiFi e Cellular e 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato ad un prezzo davvero molto interessante, che lo avvicina al minimo storico.

Di seguito i dettagli della promozione:

2022 Apple iPad Pro 11" (Wi-Fi + Cellular, 128GB) - Argento (4ª generazione): 999 Euro (1.269 Euro)

Dati alla mano, si tratta di uno dei prezzi più bassi tra quelli proposti da Amazon sullo stesso modello, e si avvicina in maniera importante al minimo storico di 989 Euro toccato qualche giorno fa.

Attenzione però alle stime di consegna: nella scheda prodotto infatti viene indicato che la consegna con il Prime senza costi aggiuntivi è prevista tra l'11 gennaio ed il 13 febbraio. Se quindi state pensando di regalarlo per Natale, dovrete optare per altro.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 200 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse in quanto la disponibilità effettiva dell'iPad potrebbe cambiare e le unità in sconto esaurirsi rapidamente. Amazon non fornisce alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione.