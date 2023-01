iPad Pro 2022 da 11 pollici in sconto su Amazon: risparmio superiore a 100 Euro

Nonostante il periodo delle festività sia ormai alle spalle, Amazon continua a proporre sconti su prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi segnaliamo una promozione molto interessante sull'iPad Pro da 11 pollici del 2022, nella versione da 128 gigabyte.

Il dispositivo, nella fattispecie, può essere acquistato a questo prezzo:

2022 Apple iPad Pro 11" (Wi-Fi, 128GB) - Argento (4ª generazione): 959,99 Euro (1.069 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per lunedì 9 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 192 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, senza costi extra.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out a stretto giro di orologio. Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione.