iPad Pro 2022: niente pannello in vetro e niente MagSafe? Probabile, secondo un leak

Solo poche ore fa abbiamo riportato un leak secondo cui iPad Pro supporterà la ricarica MagSafe nella sua versione 2022, che avrà anche un pannello posteriore ridisegnato, dotato di un logo di Apple più grande e in vetro, installato su una base metallica e pensato per garantire la ricarica rapida.

Il leak era stato riportato dal portale 9to5Mac, che tuttavia oggi ha fatto un passo indietro piuttosto importante, suggerendo che ogni piano per il pannello posteriore in vetro di iPad Pro è stato scartato dalla casa di Cupertino, insieme probabilmente all'idea di introdurre la ricarica MagSafe sulla versione 2022 del proprio tablet top di gamma. a influire sulla decisione di Apple sarebbero stati dei problemi riscontrati in fase produttiva.

Delle fonti di 9to5Mac hanno infatti spiegato che Apple è sempre stata incerta circa il pannello in vetro, perché la facilità con cui questo si danneggia renderebbe il tablet estremamente fragile. Tuttavia, la casa di Cupertino sembra aver pensato anche ad un pannello posteriore in alluminio, un materiale decisamente più resistente del vetro e che potrebbe comunque garantire la ricarica wireless: non è comunque ancora confermato che Apple implementi la ricarica MagSafe in questo modo sui suoi prossimi iPad.

9to5Mac, comunque, sottolinea che secondo altre fonti, l'ipotesi con il solo logo della Mela in vetro è ancora sul tavolo, a patto che Apple riesca a rendere la configurazione abbastanza sicura per l'utilizzo: in questo caso, la ricarica wireless si effettuerebbe solo attraverso il logo di vetro, mentre iPad Pro utilizzerebbe dei magneti per evitare incidenti durante la ricarica e per ridurne i tempi.

Altri dettagli confermati dalle fonti di 9to5Mac, invece, sono che iPad Pro 2022 avrà un chip M2 e dovrebbe essere il primo dispositivo a utilizzarlo, eventualmente insieme al nuovo Macbook Air 2022, mentre il device vanterà anche una batteria più ampia che in passato, poiché la Magic Keyboard causava un consumo troppo rapido di quest'ultima.