iPad Pro: Apple pubblica il nuovo spot pubblicitario

Apple ha rilasciato un nuovo spot per promuovere le vendite dell’iPad Pro. Nel video, che trovate come sempre in apertura, il gigante di Cupertino si chiede “che cosa è un computer”, quasi in risposta alle dichiarazioni di qualche giorno fa del CEO di Microsoft, Satya Nadella

Come ampiamente prevedibile dal nome, la pubblicità mette in evidenza le cose che il nuovo iPad Pro è in grado di fare, e che lo mettono in diretta concorrenza con i laptop. Potenzialità che sono state espanse ulteriormente con iOS 11, che come vi abbiamo più volte raccontato su queste pagine nelle scorse settimane ha avvicinato l’interfaccia grafica del sistema operativo a macOS.

Il filmato ha come protagonista un bambino, che mette in mostra la versalità del tablet in sostituzione al computer. L’adolescente, mentre chiacchiera con gli amici, prende e modifica foto, scrive su un giornale, disegna con la Apple Pencil, legge i fumetti e fa molto altro.

Apple sta puntando massicciamente su questo comparto, e sta spingendo per aumentare l'adozione degli iPad al posto dei laptop.