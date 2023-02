iPad Pro ed Apple Watch in offerta su Amazon: fino al 13% in meno

Mentre partono gli XDays di Mediaworld, continuano anche le promozioni di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella giornata odierna, nella fattispecie, segnaliamo delle offerte molto interessanti su iPad Pro ed Apple Watch, su cui è possibile risparmiare fino al 13%.

Sconti Amazon su iPad Pro ed Apple Watch Series 8

iPad Pro 11" 2022 (Wi-Fi, 512GB) - Grigio siderale (4ª generazione): 1.299,99 Euro (1449 Euro)

- Grigio siderale (4ª generazione): 1.299,99 Euro (1449 Euro) Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) - cassa in alluminio e cinturino (PRODUCT) RED: 579 Euro (669 Euro)

Per quanto concerne l'iPad Pro da 11 pollici, la consegna è garantita per lunedì 13 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ed è anche disponibile il pagamento in cinque rate mensili da 260 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La stessa opzione è disponibile anche su Apple Watch Series 8, su cui il risparmio garantito è del 13% dal prezzo imposto dal produttore. Il pagamento a rate in questo caso è in dodici mensilità da 48,25 Euro al mese, e la consegna anche qui è garantita per lunedì 13 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi.

Come avvenuto anche in altre circostanze, anche qui Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni.