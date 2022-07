iPad Pro, Apple Watch ed SSD Samsung in offerta su Amazon oggi 19 Luglio 2022

In questo martedì di Luglio 2022, tornano protagoniste le offerte sui prodotti Amazon. Nello specifico, quest'oggi mettiamo in evidenza una serie di promozioni molto interessanti su iPad Pro, Apple Watch, SSD Samsung e su un SSD Samsung interno. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le condizioni di consegna.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti:

2021 Apple iPad Pro (11", Wi-Fi, 128GB) - Grigio siderale (3ª generazione): 749 Euro (899 Euro)

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 379 Euro (439 Euro)

Samsung MZ-N6E1T0 860 EVO SSD Interno da 1 TB, SATA, M.2: 99,99 Euro (118,90 Euro)

Sull'iPad Pro 2021 è garantito anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 149,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per venerdì 22 Luglio 2022 se si effettua l'ordine entro 6 ore e 13 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il pagamento rateale può essere goduto anche sull'Apple Watch Series 7, a 75,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero per cinque mesi. Anche in questo caso la consegna è garantita a stretto giro di orologio.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.