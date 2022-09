iPad Pro con chip M2 in arrivo a ottobre: avranno uno schermo mini-LED

Anche se i primi iPad con schermo OLED arriveranno nel 2024, si continua a parlare del possibile evento Apple del mese di ottobre. Secondo un nuovo leak, proprio durante il keynote delle prossime settimane la casa di Cupertino potrebbe presentare un iPad Pro M2 con schermo Mini-LED, ampliando la fetta di mercato tablet dell'azienda.

A riportare la notizia è l'esperto di schermi Ross Young, che con la sua Display Supply Chain Consultants tiene d'occhio il settore dei pannelli per smartphone e tablet. Secondo un nuovo report di DSCC, dunque, l'iPad Pro M2 uscirà a ottobre e sarà presentato durante il presunto keynote autunnale di Apple, mentre dovrebbe anche far registrare degli ottimi risultati in termini commerciali.

Nello specifico, DSCC spiega che, da solo, il nuovo iPad Pro spingerà il settore dei tablet mini-LED al 65% circa del mercato dei tablet high-end, con il restante 35% circa composto perlopiù da device con schermi OLED. Ciò significa che, in futuro, il segmento analizzato da DSCC potrebbe essere composto per quasi un quarto da iPad Pro M2, che dunque potrebbero rivelarsi dei campioni di vendite.

A quanto pare, però, solo l'iPad Pro M2 da 12,9" avrà uno schermo mini-LED, che dovrebbe anche essere l'upgrade più significativo implementato da Apple sui suoi tablet di nuova generazione. L'iPad Pro M2 da 11", invece, manterrà lo stesso display del predecessore, pur ricevendo il nuovo chipset M2 di Apple Silicon e alcuni upgrade minori, su cui però DSCC non si è sbottonata.

Infine, DSCC riporta che, accanto al lancio degli iPad Pro M2, Apple potrebbe decidere di continuare a vendere gli iPad Pro M1, benché ad un prezzo più basso di quello attuale, in modo da permettere a questi ultimi di soddisfare gli utenti "entry-level" nel mondo dei tablet di fascia alta di Cupertino. Una simile scelta potrebbe avere senso se pensiamo che la Mela Morsicata sta cercando di "spingere" il più possibile le vendite dei SoC Apple Silicon, garantendo anche delle feature esclusive di iPadOS 16 per gli iPad M1 e M2.