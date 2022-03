iPad Pro: si continua con i pannelli OLED sia per i modelli da 11' che da 12,9'

Apple ha lanciato iPad Air 5 solo la scorsa settimana, ma nelle ultime ore sono già ripresi i rumor sui prossimi tablet di Cupertino in arrivo nel 2022 e oltre. In particolare, sulla questione si è esposto Ross Young, noto analista del mondo Apple e CEO di Display Supply Chain Consultants, un'azienda specializzata in schermi e display.

In un nuovo report di Display Supply Chain Consultants, Ross Young ha spiegato che nel 2022 arriveranno ben due iPad Pro con schermo OLED, uno dotato di display da 11" e uno con pannello da 12,9". Se la notizia dell'iPad Pro da 11" con schermo OLED non era inaspettata, visto che per la transizione alla tecnologia Mini-LED ci vorrà almeno ancora un anno, meno chiaro è il motivo della scelta di realizzare una variante OLED dell'iPad Pro da 12,9".

Apple ha infatti già rilasciato un iPad Pro da 12,9" con schermo Mini-LED, perciò il ritorno ad un pannello OLED sarebbe un netto passo indietro per la linea di tablet flagship di Cupertino. È però anche possibile che l'azienda abbia deciso di pubblicare due iPad Pro da 12,9" nel 2022, uno con schermo Mini-LED e uno con display OLED e pricetag ridotto. Altra possibilità, invece, è che la scelta della casa di Cupertino sia stata dovuta alla crisi delle materie prime, che potrebbe rendere più complessi gli approvvigionamenti di pannelli Mini-LED.

Young ha spiegato che "guardando ai tablet del 2022 e oltre, ci aspettiamo che Apple rimescoli le carte in tavola ancora una volta lanciando degli iPad Pro OLED". Tra le fonti citate da Ross vi è un report del portale coreano The Elec, che spiega che LG avrebbe stipulato un contratto con Apple per la fornitura di display OLED da 11" e da 12,9", mentre Samsung ne avrebbe firmato uno per i soli schermi da 11", lasciando pensare che iPad Pro da 12,9" avrà una doppia versione OLED e Mini-LED in futuro.

Young ha anche rivelato che tutti gli schermi OLED saranno dei pannelli con tecnologia LTPO e refresh rate ProMotion dinamico tra 10 e 120 Hz, in linea con quanto già visto su iPhone 13. Al momento, gli iPad Pro supportano il refresh rate dinamico, ma si fermano ad un valore minimo di 24 Hz: l'abbassamento della soglia minima a 10 Hz potrebbe dunque garantire dei tablet molto più efficienti in termini di batteria.