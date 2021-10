iPad Pro con display LTPO OLED nel 2023: non cambierà il design

La transizione di Apple ai display LTPO OLED sui suoi prodotti ha avuto inizio con gli iPhone di fascia alta, tra cui gli ultimi iPhone 13 Pro e Pro Max. Tuttavia, da diverso tempo si parla anche del medesimo cambiamento per dispositivi come gli iPad: in particolare, nelle ultime ore sono apparsi rumor riguardo iPad Pro con schermo OLED nel 2023.

Stando a quanto riportato dal portale coreano The Elec, la Mela avrebbe cancellato i piani relativi a un iPad Air OLED da 10,86 pollici sviluppato assieme a Samsung Display e dal lancio previsto già per il 2022. I motivi dietro questa decisione non sono noti, al momento si parla soltanto di previsioni di profitti bassi o problemi con la produzione dei pannelli voluti dal colosso di Cupertino con una struttura a “doppio stack” piuttosto che con uno strato soltanto: questa scelta lato design del display porterebbe a una luminosità maggiore e all’estensione della vita dello schermo fino a quattro volte rispetto a un pannello OLED tradizionale.

Pertanto, la società statunitense avrebbe infine deciso di rinviare il lancio degli iPad con schermo OLED al periodo 2023-2024 potenzialmente scegliendo LG Display come partner, in quanto la casa sudcoreana utilizzerebbe già tale struttura desiderata da Apple nel mondo automotive. Data l’esperienza dei produttori, dunque, la Mela e LG potrebbero avvicinarsi per la produzione del futuro iPad Pro con tecnologia LTPO OLED.

Non sono previsti cambiamenti di design, mantenendo la diagonale da 12,9 pollici; non dovrebbe poi mancare il cambiamento dinamico della frequenza di aggiornamento nell’intervallo tra 10 e 120Hz per garantire un’esperienza visiva fluida e d’alta qualità.

