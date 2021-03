iPad Pro, iMac ed Apple TV: i prossimi prodotti Apple svelati dalle beta di iOS e macOS

Apple nella serata di ieri ha diffuso la nuova serie di beta per iOS, tvOS e macOS che, come avvenuto anche in passato, contengono nei codici sorgente diverse indicazioni sulle prossime mosse che metterà in campo il colosso di Cupertino. Abbiamo provato a riassumerle tutte in un'unica notizia, ma sono davvero tante.

I colleghi di 9to5mac hanno trovato nel sorgente di iOS 14.5 dei riferimenti piuttosto espliciti ad un nuovo chip battezzato "A14X", che a quanto pare potrebbe essere presentato nel corso del keynote Apple che dovrebbe andare in scena ad Aprile. Sulla base della informazioni pubblicate anche da Bloomberg in passato, il nuovo iPad Pro dovrebbe essere caratterizzato da un "processore aggiornato alla pari con l'M1 dei Mac, ma più veloce". Proprio il sorgente ha infatti svelato che l'A14X in questione è basato sul T8103, ovvero il nome in codice che viene dato all'M1, il che non fa altro che confermare le tesi di Bloomberg. Sempre in iOS 14.5 sono anche presenti dei riferimenti ai nuovi modelli di iPad Pro: J517, J581, J522 e J523.

Riferimenti anche sui nuovi iMac dalla beta di macOS Big Sur 11.3. Sempre 9to5Mac ha trovato i nuovi identificativi hardware "iMac21,5" ed "iMac21,2", che non corrispondono ai modelli attualmente esistenti. Anche in questo caso, Bloomberg aveva discusso della possibilità di vedere sul mercato i nuovi iMac da 21,5 e 27 pollici, con lancio previsto in primavera.

Infine, la nuova beta di tvOS 14.5, ha rimosso le menzioni di "Siri Remote" e lo indica come "Apple TV Remote". Dovrebbe trattarsi di un nuovo telecomando per la set-top-box.