iPad Pro M1 mette la freccia: battuti anche i MacBook Pro Intel nei benchmark

Il nuovo iPad Pro 2021 con processore M1 e schermo Mini-LED ha mostrato tutta la sua potenza in alcuni benchmark scovati da MacRumors, dove l'SOC octa-core di Apple ha non solo superato quello dell'iPad Pro con A12Z, ma anche il MacBook Pro basato su CPU Intel.

Di seguito la lista dei punteggi ottenuti in single core e multi-core:

iPad Pro 12,9 pollici M1 : 1.718/7.284

: 1.718/7.284 iPad Pro da 12,9 pollici con A12Z : 1.121/4.656

: 1.121/4.656 MacBook Air M1 : 1.701/7.378

: 1.701/7.378 MacBook Pro 16 pollici con Intel Core i9: 1.091/6.845

Nel rapporto si legge che la CPU proprietaria di Apple è in grado di offrire un miglioramento delle prestazioni del 40% rispetto all'A12Z Bionic. Il Metal Score di iPad Pro 2021 medio è di 20.578 al momento, con un incremento del 71% rispetto al suo predecessore ed in linea con le prestazioni grafiche dei Mac M1.

Ciò che resta da capire è se iPadOS sia in grado di sfruttare a pieno questa potenza: nelle ultime settimane in varie circostanze si è parlato della possibile unione con Mac. Apple, però, dal suo canto ha sempre voluto precisare che iPad e Mac non saranno uniti in quanto gli utenti devono essere in grado di scegliere liberamente il tipo di dispositivo da acquistare. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.