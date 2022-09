iPad Pro M2 dietro l'angolo: il prezzo spunta online, costerà molto più di iPad Pro M1

L'iPad Pro con chip M2 è dietro l'angolo, visto che dovrebbe essere annunciato durante il keynote Apple di settembre o (più probabilmente) nel corso di quello di ottobre. A confermarlo, oggi, è un rivenditore australiano, che ha inserito iPad Pro M2 nel suo database.

MacRumors, infatti, riporta che il rivenditore australiano Optus ha inserito il modello 2022 di iPad Pro nel suo stock, dandogli un SKU diverso da quello del modello 2021 dello stesso device. In particolare, Optus ha inserito l'SKU di un iPad Pro di quarta generazione con schermo da 11", memoria da 512 GB e connettività cellulare. Ovviamente, in seguito potrebbero arrivare anche i tablet solo Wi-Fi, con schermo da 12,9" e con memoria da 256 GB o da 1 TB.

Stando allo staff di Optus, tuttavia, al momento il prodotto non è fisicamente in stock presso i magazzini del rivenditore: ciò significa che il dispositivo non è ancora stato distribuito da Apple, il che sembra far pensare che verrà rilasciato nel corso del mese di ottobre, e non già a settembre. Ciononostante, alcuni utenti sono riusciti a piazzare il proprio ordine per il nuovo iPad Pro M2, salvo poi essere contattati dal servizio clienti del retailer, il quale ha comunicato loro che il prodotto non era al momento disponibile.

Sfortunatamente, il sistema di Optus non conteneva nemmeno le specifiche tecniche di iPad Pro M2, che perciò restano ancora grossomodo avvolte nel mistero. Inoltre, il listing non conferma nemmeno l'esistenza dell'iPad Pro M2 da 14", rumoreggiato ormai da diverse fonti e che potrebbe ricevere una release entro fine anno.

Infine, il rivenditore ha messo in vendita il nuovo tablet di Cupertino ad un prezzo più alto di quello dell'iPad Pro 2021: al momento, infatti, il dispositivo si trova in vendita a 2.100 Dollari australiani, circa 200 in più del prezzo di listino del modello di scorsa generazione, pari a 1.899 Dollari. Tradotto in Euro, ciò significa che il device costerà circa 150 Euro in più rispetto ad iPad Pro M1.