iPad Pro con M2 in arrivo in autunno: potrebbe supportare anche il MagSafe

Lunedì ricco di rumor dal fronte Apple, quello che è appena iniziato. Non ci sono solo le indiscrezioni sul comparto fotografico di iPhone 14 Pro, ma anche alcuni rumor molto interessanti sul fronte iPad. Secondo quanto riferito dalla newsletter Power On di Mark Gurman, infatti, Apple sarebbe al lavoro anche su un iPad Pro con chip M2.

Il giornalista di Bloomberg sostiene che Apple potrebbe lanciare l’importante aggiornamento per la sua lineup di iPad Pro già nel corso del prossimo autunno: si parla di un lancio tra settembre e novembre 2022. Le novità non dovrebbero essere rappresentate solo dal chip M2, ma anche dal supporto alla ricarica MagSafe.

Gli iPad Pro con M1 sono stati lanciati a maggio 2021, ed una rinfrescata ad un anno e poco più di quattro mesi avrebbe perfettamente senso e sarebbero in linea con quanto fatto da Apple anche in precedenza. In precedenza, lo stesso Gurman aveva previsto il possibile supporto alla funzionalità di ricarica wireless ed una scocca in vetro, e non è chiaro se il colosso di Cupertino abbia realmente intenzione di puntare su queste feature o meno.

Secondo alcune indiscrezioni parallele emerse negli scorsi giorni, Apple potrebbe anche lanciare i nuovi MacBook con chip M2, ma ci sarà da attendere un pò.