iPad Pro M2: fotocamera da urlo, ma Apple si è 'dimenticata' il supporto ai video ProRes?

Apple ha lanciato l'iPad Pro M2 il 18 ottobre scorso, con un annuncio che è passato relativamente in sordina. Proprio per questo, saranno in pochi a sapere che proprio quello dotato di chip M2 è il primo iPad con supporto ai video ProRes, che possono essere registrati tramite la fotocamera del tablet... più o meno.

Ebbene, ora che le prime copie del tablet sono finite nelle mani dei recensori e degli utenti scopriamo che, nonostante il nuovo iPad Pro supporti il formato ProRes, è impossibile usare l'app fotocamera per registrare video in tale formato, ma è anzi necessario utilizzare una delle varie applicazioni terze parti dedicate a tale scopo.

In altre parole, l'app Fotocamera su iPad non supporta il ProRes, nonostante gli iPad Pro M2 possano registrare video in tale formato. Si tratta di uno scivolone piuttosto considerevole per Apple, che probabilmente dipende dal fatto che il software della fotocamera dei suoi tablet non sia ancora stato aggiornato per supportare il nuovo formato, che d'altro canto è stato appena reso disponibile con gli iPad Pro da 11" e da 12,9" di nuova generazione.

Si tratta quasi sicuramente di un problema che verrà risolto molto presto da Apple: intanto, però, chi desidera girare video in ProRes sul proprio tablet deve rivolgersi ad un'app terze parti che è stata aggiornata più rapidamente di quella integrata di iPadOS e che già supporta il nuovo formato. I colleghi di Mac Otakara, per esempio, hanno scoperto che FiLMiC Pro possiede tale funzionalità.

In ogni caso, è molto probabile che i video ProRes saranno implementati su tablet con un futuro aggiornamento software di iPadOS, in arrivo nei prossimi mesi. Sempre parlando di software, inoltre, è anche possibile che Apple sia al lavoro su una versione "Lite" di macOS 14 per iPad Pro, in arrivo nel corso del 2023.