iPad Pro, MacBook e Mac Mini M1 in offerta su Amazon oggi 28 Agosto

In aggiunta allo sconto sul laptop Lenovo, Amazon in giornata odierna propone anche una serie di sconti molto interessanti su tantissimi dispositivi Apple. Ad essere interessati sono Mac, MacBook Pro ed iPad Pro.

Di seguito la lista completa dei prodotti in offerta:

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD): 549 Euro

(8GB RAM, 256GB SSD): 549 Euro Apple 2021 MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 2549 Euro

(16", Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 2549 Euro Apple 2021 MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 1899 Euro

(16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 1899 Euro Apple 2021 MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1799 Euro

(16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1799 Euro Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi, 2TB) - Grigio siderale (3ª generazione): 1099 Euro

(11", Wi-Fi, 2TB) - Grigio siderale (3ª generazione): 1099 Euro Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi + Cellular, 2TB) - Argento (3ª generazione): 1149 Euro

Su tutti i dispositivi la consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, direttamente al momento del check-out. Disponibile anche la dilazione con Cofidis, alle condizioni previste e proposte.

