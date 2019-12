iPad Pro e MacBook Pro passano ai display mini LED nel 2020?

Secondo quanto affermato dal popolare analista Ming-Chi Kuo, che è da sempre un punto di riferimento per il mondo Apple, nel 2020 Apple potrebbe iniziare ad utilizzare gli schermi mini LED su iPad Pro da 12,9 pollici e sul MacBook Pro da 16 pollici.

Successivamente però la tecnologia dovrebbe approdare anche sul altri dispositivi, ma la transazione è descritta come “graduale”.

Le motivazioni per cui Apple potrebbe passare ai mini LED sono tante. Gli schermi infatti sono in grado di offrire gli stessi benefici degli OLED, ma secondo gli esperti sarebbero la naturale evoluzione della tecnologia in quanto sono in grado di offrire contrasti e range dinamico più elevati e colori più ricchi. Inoltre, a ciò si aggiunge anche che i pannelli di questo tipo sono più sottili e, teoricamente, non dovrebbero soffrire di problematiche note come di burn-in.

Secondo Kuo, nel giro di tre anni Apple dovrebbe portare sul mercato tra quattro a sei dispositivi con display Mini LED.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che attualmente i modelli top di gamma di iPhone (Xs, Xs Max, 11 Pro, 11 Pro Max) includono degli schermi OLED, mentre la restante parte dei dispositivi si basa ancora sui “vecchi pannelli” LCD. Alcuni rapporti emersi in precedenza però parlavano anche di un aumento dell’adozione degli OLED anche su iPhone.