iPad Pro con MagSafe e ricarica wireless inversa, ci siamo: debutto nel 2022?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, nonostante il lancio di iPad Pro 2021 di qualche mese fa, Apple starebbe già al lavoro sulla prossima generazione dei propri tablet che, presumibilmente, vedrà la luce nel 2022.

A quanto pare, infatti, Apple starebbe effettuando vari test interni sui prototipi: si starebbe riflettendo su una scocca con retro in vetro al posto dell'alluminio, che consentirebbe la funzionalità di ricarica wireless che abbiamo visto su iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X e modelli successivi.

Bloomberg riferisce che i lavori starebbero ancora nelle fasi embrionali, ma nell'articolo si parla anche della possibile integrazione del connettore MagSafe che favorirebbe anche l'utilizzo degli accessori dell'ecosistema che ha debuttato con iPhone 12, anche per la ricarica. Chiaramente, dovrebbe restare la porta USB-C sulla parte inferiore della scocca.

Gli ingegneri della Mela starebbero anche lavorando alla ricarica wireless inversa per il nuovo iPad Pro, che dovrebbe permettere agli utenti di caricare iPhone, AirPods ed altri accessori semplicemente appoggiandoli sul retro. Nelle settimane precedenti alla presentazione di iPhone 12 si era discusso del possibile debutto della feature sullo smartphone, ma alla fine come abbiamo avuto modo di vedere non è stata integrata.

Alcune ricerche pubblicate di recente però hanno mostrato che il MagSafe potrebbe essere pericoloso per le persone con pacemaker. Nella giornata di ieri, intanto, sono emersi i primi rumor su iPhone 13.