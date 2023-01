iPad Pro: nuove conferme sul lancio nel 2024, nel 2026 tocca ai MacBook Pro

Nuove informazioni e conferme sul possibile lancio di un iPad Pro con schermo OLED da parte di Apple. Secondo le nuove indiscrezioni trapelate dal Korea IT News, Apple avrebbe intenzione di introdurre gli iPad Pro OLED nel 2024, con i macBook Pro che seguiranno a ruota nel 2026.

Nel rapporto del sito si legge che Apple avrebbe ordinato ad una società locale di sviluppare due pannelli OLED per iPad ed altrettanti modelli per i MacBook Pro. Si tratta di display da 10,86 e 12,9 pollici per il tablet e 14 e 16 pollici per il laptop.

L’idea di Apple è di rendere i dispositivi più premium con questa nuova tipologia di schermo, ma tale switch starebbe anche “attirando molta attenzione a causa dell’impatto anticipato che avrà sul settore”, che fungerà da “catalizzatore per l’espansione del mercato OLED di piccole e medie dimensioni”.

I principali fornitori di pannelli OLED per iPad Pro dovrebbero essere Samsung ed LG, mentre per il MacBook Pro Apple dovrebbe affidarsi ad una tecnologia di Samsung che ha formalizzato da poco il piano d’investimento per l’ottava geneazione di schermi OLED.

Nel 2024 o 2025 dovrebbe debuttare anche l’Apple Watch Ultra con schermo microLED, seguito a ruota da iPhone, iPad e Mac negli anni successivi.