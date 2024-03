iPad Pro OLED da 11 pollici: scorte limitate al lancio? 'Colpa' del display

Nonostante l'ottimismo di Apple sugli iPad Pro OLED, potrebbe non andare proprio tutto per il verso giusto, perlomeno nella primissima fase di vendite dopo il lancio dei nuovi tablet con la mela.

In effetti, anche se la data di lancio dei nuovi iPad 2024 è relativamente vicina, la disponibilità potrebbe non essere altrettanto garantita.

Second un recente report di Ross Young, infatti, sembra che i pannelli OLED degli iPad Pro da 11 pollici siano ancora in fase di produzione da parte di Samsung Display. Catena alla quale si affiancherà anche LG Display ne corso del mese di marzo o aprile 2024, dando una discreta spinta dopo essersi affrancata dalla richiesta di pannelli da 12,9 pollici per il taglio più grande degli iPad Pro di nuova generazione.

A questo proposito, dunque, sembra che gli iPad Pro da 11 pollici siano leggermente indietro sulla tabella di marcia e il gap con i modelli da 12,9 pollici dovrebbe essere colmato solo una volta che LG si unirà al coro. Di conseguenza, questo potrebbe tradursi in una minore disponibilità del modello più piccolo sul mercato, perlomeno nel breve periodo dopo la presentazione ufficiale e il definitivo lancio sul mercato.

Nel frattempo, ricordiamo che ci sono novità in vista anche per gli iPad Air 2024, inclusa una chicca che riguarderà la fotocamera FaceTime.

